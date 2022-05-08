Скоро весь мир будет праздновать День победы над нацистской россией, — Игорь Палица

8 мая в Украине и во всем мире отмечают День памяти и примирения.

В скором времени в Украине и во всем мире появится новый "День победы" — над фашистской россией.

Об этом заявил народный депутат, лидер партии "За будущее" Игорь Палица.

"Я родился, вырос и сформировал свое отношение к историческим событиям при Советском Союзе. Поэтому день Победы добра над злом всегда, включая прошлый год, праздновал 9 мая. Все изменилось 24 февраля 2022 года. Теперь я четко осознаю, что человечество, добро и все погибшие во Второй мировой войне победили зло 8 мая 1945. А 9 мая – это дата, когда одно зло праздновало победу над другим: фашизма над фашизмом, и сегодня я убежден, что вскоре, равно как и 8 мая, у всего мира появится еще одна дата: День Победы Украины над фашистской и нацистской россией! Вечная память Героям, отдавшим свою жизнь за Победу света над тьмой! Слава Украине и ее Защитникам!", — заявил Игорь Палица.

Напомним, сегодня 8 мая в Украине и во всем мире отмечают День памяти и примирения и вспоминают жертв, погибших во время Второй мировой войны. 9 мая или так называемый "День победы над фашизмом" празднуют исключительно в России, называя войну 1939-1945 годов "Великой Отечественной", потому что СССР сначала был союзником фашистской Германии и вместе с ней оккупировал часть Польши.