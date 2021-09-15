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Скорость потрясающая: Верховная Рада уже получила проект закона о Госбюджете-2022

Скорость потрясающая: Верховная Рада уже получила проект закона о Госбюджете-2022

УНИАН

Законопроект поступил на рассмотрение руководству Рады.

В среду, 15 сентября, в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект №6000 "О Государственном бюджете Украины на 2022", который в этот же день был поддержан на заседании правительства.

Об этом стало известно из опубликованной информации на сайте украинского парламента.

Самого текста законопроекта и сопроводительных документов пока не обнародовали. Известно, что документ получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Напомним, Кабинет министров 15 сентября во время заседания согласовал проект бюджета на 2022. Документ предусматривает уменьшение дефицита госбюджета до 3,5% от валового внутреннего продукта, уменьшение государственного долга, рост заработных плат, стабильный курс гривни, снижение инфляции, а также рекордное за последние десять лет рост ВВП — около 4%.

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