Скот гнали домой: в Ровенской области водитель влетел в стадо и сбил четырех коров (фото)

Скот гнали домой: в Ровенской области водитель влетел в стадо и сбил четырех коров (фото)

По предварительным данным, водитель был пьян.

В селе Колодезное Ровенской области водитель легковушки сбил сразу несколько коров и разбил деревянный забор. ДТП произошло в воскресенье, 12 веренся.

Об этом сообщает "Ровно Медиа".

"Случилось это во время, когда стадо гнали домой с луга. Одну рогатую — сразу насмерть, еще три — травмированы", — говорится в сообщении.

фото/"Ровно Медиа"

По данным издания, водитель был нетрезвым, содержание алкоголя в его крови составлял 2,64 промилле.

Напомним, в Киеве посреди трассы погибли две коровы.

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