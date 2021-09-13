Скот гнали домой: в Ровенской области водитель влетел в стадо и сбил четырех коров (фото)

По предварительным данным, водитель был пьян.
В селе Колодезное Ровенской области водитель легковушки сбил сразу несколько коров и разбил деревянный забор. ДТП произошло в воскресенье, 12 веренся.
Об этом сообщает "Ровно Медиа".
"Случилось это во время, когда стадо гнали домой с луга. Одну рогатую — сразу насмерть, еще три — травмированы", — говорится в сообщении.
По данным издания, водитель был нетрезвым, содержание алкоголя в его крови составлял 2,64 промилле.
Напомним, в Киеве посреди трассы погибли две коровы.