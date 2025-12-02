"Скотина!": в Черновцах уволили учительницу, которая обозвала ученика по просьбе перейти на украинский

Школа / © Freepik

В лицее № 5 Орияна в Черновцах уволили учительницу георграфии, которая общалась на русском языке, и по просьбе ученика перейти на украинский обозвала его «скотом».

Об этом сообщила директор лицея Галина Абрамьюк в комментарии «Общественному». Это произошло по результатам служебного расследования.

«В понедельник, 1 декабря, комиссия по служебному расследованию завершила работу и составила соответствующий акт. Учительница написала заявление и мной был издан приказ о его увольнении», — сообщила директор лицея.

Неделю назад в черновицких пабликах распространили видео со школьного класса с записью, на которой учительница общается на русском языке на уроке. Один из учеников попросил его общаться на украинском языке, на что учительница не только обозвала его «скотом», но и пригрозила, что теперь он будет тем человеком, который будет чаще всего отвечать на уроке.

Школьники обратились с заявлением к директору лицея. После этого учительницу отстранили от исполнения обязанностей классного руководителя и приступили к служебному расследованию.

Напомним, в Киеве разразился очередной языковой скандал с участием учительницы. Она разговаривала на русском с детьми, а также призвала их к пониманию того, что в школе двое новых преподавателей — женатый мужчина и «маленькая девочка».