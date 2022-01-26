Скрининг рака шейки матки: как обнаружить болезнь на раннем этапе

Если инфекция длительно находится в организме женщины, она может обусловить появление рака шейки матки.

Практически все случаи рака шейки матки (приблизительно 70%) соединены с инфицированием вирусом папилломы человека (ВПЧ ), который передается половым методом. В основном генотипы ВПЧ исчезают спонтанно и не вызывают симптомов. Если инфекция длительно находится в организме женщины, она может обусловить появление рака шейки матки.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Интервал в 10-20 лет между возникновением предракового состояния и развитием рака шейки матки предоставляет большие возможности для скрининга, диагностики и лечения предраковых заболеваний, что позволяет избежать прогрессирования в рак.

Прививка от ВПЧ является действенным методом профилактики РШМ, она значительно уменьшает риск появления болезни. Публикация в New England Journal of Medicine по исследованию более 1,5 миллиона девушек и женщин в Швеции до 11 лет показывает, что риск развития рака шейки матки до 30 лет был на 63% ниже у вакцинированных женщин по сравнению с непривитыми женщинами.

Роль врачей первичного и вторичного звена в скрининге на РШМ

Доказано, что общегосударственные профилактические и скрининговые программы оказывают решающее влияние на снижение смертности от РШИ.

Семейные врачи играют немаловажную роль в раннем обнаружении бессимптомного рака. Они также должны способствовать выполнению всех рекомендаций специалистов по противоопухолевому лечению.

Врачи первичного звена должны предоставлять информацию о профилактике РШМ:

Рекомендации по избежанию влияния факторов риска развития РШМ, связанных с образом жизни.

Рекомендации по вакцинации против ВПЧ.

Информирование пациенток в возрасте от 18 лет (или с началом половой жизни) до 60 лет о важности и необходимости прохождения обязательного профилактического гинекологического осмотра не реже 1 раза в год и цитологического скрининга на РШМ не реже 1 раза в 3 года.

Информирование о своевременной диагностике и лечении предраковых состояний шейки матки.

Информирование пациенток о результатах цитологического обследования.

Направление пациенток с патологическими мазками для дальнейшего обследования и лечения.

Вторичная профилактика рака предполагает своевременное выявление предопухолевых состояний и заболеваний, их лечение и тщательное диспансерное наблюдение за больными. Одним из методов вторичной профилактики рака является активный скрининг рака и предраковых состояний.

Виды скрининга на РШМ

Пап-тест

Цитологический скрининг позволяет снизить заболеваемость раком шейки матки на 80%. Пап-тест, известный также как мазок Папаниколау – это исследование нормальных и измененных болезнью клеток для выявления, диагностики различных инфекций, последствий аномальной гормональной активности, а также предраковых или раковых поражений клеток.

Пап-тест – это процедура, которая удаляет небольшой слой клеток с поверхности шейки матки.

Как происходит забор материала для тестирования?

В течение всей процедуры пациентка обычно лежит на спине на смотровом кресле или столе. Ноги расставлены, а стопы опираются на опоры, называемые стременами.

Во время Пап-теста врач использует пластиковый или металлический инструмент, который называется «зеркало», чтобы расширить ваше влагалище. Это устройство удерживает стенки влагалища открытыми и обеспечивает доступ к шейке матки. Это помогает врачу осмотреть влагалище и шейку матки, а также собрать тонкий слой клеток с поверхности шейки матки и цервикального канала. Чтобы взять образец, врачи могут использовать различные инструменты: шпатель, щетку или цитощетку. Образец клеток из шейки матки будет сохранен и отправлен в лабораторию для проверки на наличие аномальных клеток.

Когда принимают мазок Папаниколау, а также после теста, вы можете испытывать дискомфорт. Но это нормально, не следует этого бояться. Могут появиться незначительные влагалищные кровянистые выделения сразу после теста и боль внизу живота, словно что-то "тянет".

Обязательно сообщите своему врачу, если дискомфорт или кровомазание продолжаются более суток после исследования.

Когда и кому делать тестирование?

Согласно международным рекомендациям, начинать делать Пап-тест нужно в возрасте 21 года. В возрастной категории 21-29 лет можно делать регулярный пап-тест каждые 3 года.

Не рекомендуется проводить тестирование женщинам младше 21 года и старше 65 лет. В первом случае женщины преимущественно имеют низкую распространенность поражений, переходящих в РШМ. Во втором — скрининг может быть неэффективным, если в прошлом женщина старше 65 лет имела отрицательный результат.

Результаты Пап-тестирования

После того как вам сделали Пап-тест, ваши клетки проверят и определят, выглядят ли они нормально или претерпели определенные изменения.

Если изменений в клетках не обнаружено, результат исследования считается нормальным. Следующее обследование с помощью Пап-теста можно производить через 3 года.

Если обнаружены изменения в клетках, это не значит, что у вас обнаружили рак. Результаты Пап-теста не являются диагнозом РШМ. Отклонение от нормы указывает на наличие патологического процесса, который необходимо уточнить и лечить, иначе он может привести к раковой трансформации клеток.

В случае получения результата Пап-теста, являющегося отклонением от нормы, срочно обратитесь к врачу, чтобы получить дальнейшую консультацию, необходимое обследование и лечение. Выявление и лечение предраковых состояний помогает предотвратить развитие РШМ.

ПЦР тест на наличие ВПЧ

Заражение ВПЧ высокого онкогенного риска (16 и 18 типов) может привести к возникновению рака шейки матки. Инфекция коварна и может никоим образом не проявиться длительное время, даже при осмотре у гинеколога. Поскольку большинство женщин могут не догадываться, что имеют ВПЧ, важно время от времени проходить тестирование на наличие вируса.

Тест проводится, чтобы проверить есть ли ДНК вируса в клетках шейки матки. Первичный тест на наличие ВПЧ могут производить отдельно от Пап-теста. Процедура сбора клеток для анализа происходит одинаково как в случае теста на ВПЧ, так и для Пап-теста.

Когда делать тестирование?

У женщин от 30 до 65 лет есть несколько вариантов тестирования. Они могут:

делать тест на определение ВПЧ каждые 5 лет отдельно, при этом делать Пап-тест каждые 3 года тоже отдельно;

делать совместное тестирование, когда Пап-тест производится вместе с тестом на ВПЧ. Их могут проверять вместе из одного образца материалов.

Женщины от 21 до 29 лет могут начать делать тест на ВПЧ вместо Пап-теста, однако преимущество в скрининге для этой возрастной категории обычно предоставляется мазкам Папаниколау.

Совместное тестирование Пап-теста и теста на ВПЧ не рекомендуется женщинам от 21 до 29 лет. Почему? Ведь вирус папилломы человека достаточно распространён в этой возрастной группе. Эта инфекция в большинстве случаев исчезает самостоятельно, в течение нескольких лет и не влечет за собой длительных изменений в клетках шейки матки. Использование совместного теста у женщин моложе 30 лет позволяет выявить кратковременную инфекцию ВПЧ и приводит к чрезмерному расходованию ресурсов.

Во время осмотра поговорите с врачом, какой вариант скрининга вам подходит.

Результаты тестирования на ВПЧ:

Если результат теста отрицательный, ваш врач может рекомендовать вам совершить следующий тест через 5 лет.

Положительный результат означает, что у вас обнаружены онкогенные типы ВПЧ, но это не значит, что у вас рак шейки матки. Он говорит о том, что у вас высокий риск развития болезни.

В зависимости от результата врач сможет определить дальнейшие шаги: кольпоскопию, прицельную биопсию, удаление зоны аномальных клеток шейки матки. В случае, когда инфекция ВПЧ приводит к изменениям в клетках слизистой шейки матки, их необходимо лечить. Определить эти изменения и метод лечения может только врач.

Результаты совместного тестирования

Если вы проходите совместное тестирование и оба результата негативны, ваш врач может рекомендовать вам, чтобы вы ждали 5 лет до следующего тестирования.

Все виды скрининговых тестов хорошо обнаруживают предраковые состояния. Независимо от того, проходили ли вы раньше тест, регулярно делайте скрининговые обследования.

Как подготовиться к Пап-тесту или тесту на ВПЧ

Пап-тест или тест на определение ВПЧ не делают во время менструации. Если в ближайшие 2 дня вам назначили тестирование, лучше:

не промывать влагалище водой или другими растворами;

не пользоваться вагинальными тампонами;

воздержаться от половых контактов за 2-3 дня до анализа;

не использовать лекарственные средства или кремы, предназначенные для применения во влагалище за несколько дней до процедуры;

до прохождения теста за пару часов не мочиться.

Результаты теста можно ожидать в течение 3 недель. После получения результатов обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Читайте также: