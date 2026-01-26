- Дата публикации
"Скрининг здоровья 40+": когда украинцы получат приглашение в "Дии"
С 31 января украинцы 40+ начнут получать приглашение на бесплатный скрининг.
В Украине стартует масштабная программа «Скрининг здоровья 40+», в рамках которой граждане смогут бесплатно пройти базовый медицинский осмотр. Первые приглашения в приложении «Дия» поступят пользователям уже 31 января.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Главные услуги программы
По словам Юлии Свириденко, программа позволит выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и оценить состояние психического здоровья на ранних этапах. Сейчас более миллиона украинцев, родившихся в первых числах года, уже получили предварительную информацию об инициативе «Дия».
«Пройти базовый комплекс обследований можно будет быстро и в одном месте без отдельных визитов к семейному врачу и без поиска направлений. Во время полномасштабного вторжения это особенно важно, когда нет времени и возможности ходить по врачам. Государство продолжает работать над тем, чтобы поддерживать своих граждан и создавать условия для сохранения здоровья и благосостояния даже в самые сложные времена», — подчеркнула Юлия Свириденко.
Как получить средства и пройти обследование
Для реализации программы государство будет насчитывать 2 000 гривен, которые можно использовать исключительно на оплату услуг скрининга.
Уведомление о возможности присоединиться к программе будет поступать в приложение «Дия» через 30 дней после дня рождения гражданина в 2026 году.
После подтверждения участия деньги автоматически поступят на специальную «Дия.Карту» в течение нескольких дней.
Те, кто не пользуется приложением Действие, смогут оформить участие через ЦНАП. Для этого также нужно будет открыть специальную карту в одном из банков-партнеров.
Где действует программа
Свириденко отмечает, что сегодня к проекту уже приобщилось более 640 медицинских учреждений по всей стране. Это больницы, прошедшие проверку на соответствие стандартам оборудования и квалификации персонала. Перечень доступных медучреждений постоянно обновляется на специальном портале Министерства здравоохранения.
Напомним, с 1 января 2026 года в Украине заработала программа бесплатных медицинских обследований «Скрининг здоровья 40+».
Государство оплатит это через «Дию» — правительство уже приняло решение.