Скрипка выступил "за военный переворот" в Украине и сказал, кого можно допустить к власти

Лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка / © Олег Скрипка

Украинский музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка поделился радикальным видением будущего страны, заявив, что он «за военный переворот», поскольку сомневается в способности граждан избирать не-популистов. Музыкант считает, что к власти нужно допустить только военных, которые прошли боевые действия.

Об этом Скрипка рассказал в интервью «Апостроф TV».

По мнению лидера «ВВ», главная проблема украинского общества заключается в том, что граждане часто выбирают популистов, не оценивая настоящих возможностей политиков.

Скрипка сравнил это с личными отношениями.

«Девушки в подавляющем большинстве выбирают мужчин, которые им на уши навешивают, а они потом с такой особой живут», — сказал музыкант.

В то же время, по его словам, такая ситуация присуща и мужчинам.

«Или нормальные мужчины выбирают какую-то левую фифу с надутыми губами», — добавил Скрипка.

Он убежден, что люди часто не углубляются в суть вещей и не понимают, на что действительно способен человек, которого они поддерживают. Поэтому лидер «ВВ» сомневается, что в нынешних условиях к власти могут прийти сильные политики.

«Ну или будет какой-то военный переворот, я не знаю, и поставят классного военного. Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все! Вот кто прошел боевые действия», — поделился Скрипка.

В качестве примера музыкант вспомнил командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадьяра» Бровди и волонтера Сергея Стерненко, которых, по его словам, «знают миллионы».

«И то их надо проверять. Мы же не знаем: есть образ медийный, и надо проверить. Вот таких людей только и допускать в политику: в Верховную Раду и т.д. Кто воевал. Ну и то, кто будет проверять: кто за бабки зайдет, кто не за бабки?» — высказал мнение певец.

К слову, ранее Скрипка ответил на вопрос, готов ли пойти на фронт. Лидер «ВВ» заявил, что если возникнет ситуация, когда «все-все мужчины» будут нужны на фронте, он «безусловно, пойдет». Несмотря на это, Скрипка считает, что сейчас он приносит больше пользы как музыкант: активно собирает средства для защитников и переселенцев.

Скрипка также в 2024 году рассказывал, что его сыновья готовы защищать Украину. Сейчас ребята учатся, а относительно дальнейшей защиты страны, музыкант добавил: «А как будет дальше — увидим».