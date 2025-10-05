Скрытая цель атаки на Львовщину: авиаэксперт предположил, что Путин хотел показать Европе

Последствия атаки на Львовщину 5 октября

В ночь на воскресенье, 5 октября, Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, запустив около 500 дронов и 50 ракет. На этот раз значительная часть вражеского оружия летела на Запад Украины, в частности, на Львовщину. Авиационный эксперт Константин Криволап объяснил, почему россияне выбирают целенаправленную атаку на конкретный регион и какую скрытую цель преследует Кремль.

Об этом эксперт рассказал в комментарии "24 Каналу".

Двойной удар: инфраструктура и предупреждение

По мнению авиационного эксперта, Россия всегда стремится решить одним военным действием целый ряд различных задач. В случае с массированным ударом по Западу Украины, и особенно по Львовщине, Криволап видит две главные цели:

Уничтожение энергоструктур. Это прямая и очевидная цель, поскольку в регионах Западной Украины находятся важные объекты энергетической инфраструктуры, необходимые для обеспечения работы энергосистемы. Показать ожидающим их европейским партнерам. Это, по мнению Криволапа, скрытая и, возможно, главная цель. Российский диктатор Владимир Путин стремился показать Европе, к чему ей нужно готовиться, если она решится защищать воздушное пространство Украины.

«Я не уверен в том, что прав, но можно предположить, что Россия всегда пытается решить одним каким-то действием кучу разных вопросов», — подчеркнул Константин Криволап.

Авиаэксперт отметил, что в Европе существуют идеи защиты воздушного пространства западной Украины, и именно поэтому Путин хотел «продемонстрировать» потенциальные масштабы и интенсивность конфликта.

Ресурсы для последующих атак

Константин Криволап не сомневается в том, есть ли у России достаточно ресурсов для повторения подобных массированных ударов.

«Если Россия смогла нанести такие удары сегодня, то это означает, что она способна сделать их и в другой раз. Возможно, с еще большей интенсивностью, с большим количеством [ракет и дронов - ред.]. Это только вопрос накопления», - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что вопрос заключается лишь во времени, которое понадобится врагу для накопления необходимого запаса дронов и ракет, будь то один, два дня или неделю. Способность врага продолжать такие атаки, по его мнению, не вызывает никаких сомнений.

Напомним, ночью российские войска нанесли комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры , что привело к повреждению оборудования и обесточению в трех областях. В результате атаки, в частности, повреждено оборудование АО «Запорожьеоблэнерго».