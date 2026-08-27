Скрытые жители зоны отчуждения: в Чернобыле заметили очень осторожную птицу

Крапивницу рябогруду заметили в Чернобыле / © скриншот с видео

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В Чернобыле специалисты заметили крапивницу рябогруду, которая считается одной из самых интересных и сокровенных птиц нашего региона. Встретить это пернатое создание в дикой природе является настоящей удачей, ведь оно ведет себя крайне осторожно и почти все время проводит в густых зарослях.

О любимых местах проживания и рационе этой неуловимой птицы говорится в публикации Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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Где живет и чем питается птица

Любимыми местами обитания этой птицы являются густые лесополосы, заросли кустарников, опушки и мозаичные участки, где кусты граничат с открытыми пространствами. Она чувствует себя наиболее комфортно и безопасно именно там, где разнообразная растительность образует плотные коридоры из деревьев и кустарников.

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Основу ежедневного рациона рябогрудой крапивницы составляют разнообразные насекомые, их личинки, пауки и другие мелкие беспозвоночные. В то же время исследования доказывают, что в конце лета меню этих птиц существенно расширяется, и важное место в нем начинают занимать ягоды (в частности, ежевика и бузина) и мягкие плоды, которые родители активно приносят своим птенцам.

Особенности пения и осторожное гнездование

Песня этого пернатого представляет собой уникальную серию разнообразных мелодичных свистов и коротких отрывочных звуков. Птичка способна петь не только сидя на самой верхушке куста, но и непосредственно во время полета, а ее характерное тревожное «чек» помогает обнаружить присутствие даже тогда, когда самой птицы совсем не видно.

Свое гнездо крапивница обычно обустраивает совсем невысоко над землей, надежно пряча его внутри густых веток. Это очень осторожное создание ведет себя возле своего дома максимально настороженно и может навсегда оставить кладку яиц, если вдруг почувствует чрезмерное вмешательство человека в свое пространство.

Интересные факты о крапивнице рябогрудой

Как отмечает специализированная орнитологическая база данных BirdDatabase, крапивница рябогруда достаточно миниатюрна, имея вес всего 22 грамма и длину тела около 15,5 сантиметра, однако продолжительность ее жизни может достигать 12 лет. Взрослые самцы отличаются уникальной внешностью благодаря ярко-желтой радужке глаза, которая придает им очень строгий и пронзительный взгляд, тогда как самки имеют более коричневую окраску. Во время пребывания на гнездовой территории эти птицы способны смешно поднимать перья на голове в виде небольшой расчески и постоянно дергать хвостом вверх и вниз.

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Кроме того, эти птицы имеют очень интересную стратегию размножения. Самка откладывает от четырех до пяти яиц, по очереди высиживающих оба родителя, а вылупленные птенцы покидают гнездо уже через 10-12 дней, еще даже не умея летать. Они прячутся рядом в кустах еще около шести дней, прежде чем отправиться в свою первую осеннюю миграцию. Также стоит отметить, что рябогрудые крапивницы часто сознательно обустраивают свои дома рядом с территориями агрессивных сорокопудов, используя этих воинственных птиц как надежных охранников от хищников.

Напомним, 40 лет спустя после аварии на ЧАЭС местные волки адаптировались к радиации и научились бороться с раком. Генетический анализ выявил у чернобыльских хищников более трех тысяч мутированных генов, помогающих выживать под воздействием радиации.

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