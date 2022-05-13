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Скрываешь автомобильный номер – будешь наказан: в Украине хотят увеличить штрафы для водителей

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Скрываешь автомобильный номер – будешь наказан: в Украине хотят увеличить штрафы для водителей

Новые штрафы за сокрытие автомобильных номеров и незаконное их использование / Фото: pixabay.com

Группа народных депутатов хочет усилить ответственность за незаконное использование автомобильных номеров и их сокрытие. Читайте в материале ТСН.ua, что ждет украинцев.

Как сообщил в фейсбуке заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, за неправомерное использование автомобильных номеров или их сокрытие в Украине могут увеличить штрафы. Группа народных депутатов уже подготовила соответствующий законопроект №7365 и внесла его в Верховную Раду. При этом он уже был одобрен парламентским комитетом по правоохранительной деятельности.

В соответствии с проектом закона, в Кодекс Украины об административных нарушениях добавляется новая статья 121-3 "Нарушение требований законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств". За такие нарушения водители будут получать наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (это 850 гривен ):

  • эксплуатация транспортного средства без использования номерного знака;
  • управление транспортным средством с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не отвечает установленным в законодательстве нормам;
  • управление транспортным средством, номерной знак которого установлен в неподходящем месте, неосвещен, перевернут или закрыт другим предметом;
  • нанесение любого постороннего покрытия на номерной знак или применение других материалов, которые могут усложнить идентификацию номера;
  • загрязнение номерного знака, если оно не позволяет точно определить его номер;
  • совершение других действий, помогающих умышленно скрыть номерной знак.

За незаконно установленные автомобильные номера таких структур предлагают ввести штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (это 1700 гривен ):

  • Национальная гвардия Украины;
  • Вооруженные силы Украины;
  • Государственная служба специальной связи и защиты;
  • Государственная специальная служба транспорта;
  • Государственная служба по чрезвычайным ситуациям;
  • Национальная полиция.

Также новый законопроект введет и новую систему получения номеров для транспортного средства. Владельцы автомобиля могут выбрать буквенно-числовую комбинацию номерного знака прямо в личном кабинете, а затем самостоятельно заказать его изготовление у предприятия.

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