Скрывала беременность и роды: под Житомиром в доме роженицы нашли тело новорожденного ребенка

Женщина обратилась к медикам после родов, а те сообщили в полицию.

В Житомирской области в больницу в Любаре госпитализировали женщину с послеродовыми осложнениями. Дома у роженицы правоохранители обнаружили спрятанное в одеяло тело новорожденного ребенка.

Об этом сообщает "Суспільне".

По информации правоохранителей, медики рассказали полиции о госпитализации 37-летней женщины, которая имела осложнения после самостоятельных родов. Сама пациентка из-за своего состояния четких объяснений дать не смогла.

Правоохранители отправились домой к роженице и обнаружили там тело младенца, завернутого в одеяло. По предварительному заключению судебно-медицинских экспертов, ребенок родился живым.

Причину смерти установят после проведения гистологической экспертизы.

Известно, что роженица на учете у врача во время беременности не состояла, а также никому о своем положении не рассказывала. У женщины на воспитании трое малолетних детей.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

В случае доказательства вины, женщине может грозить ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, что в Винницкой области в роддом обратилась женщина, которая полтора месяца назад оставила здесь младенец. Сейчас она хочет вернуть себе ребенка.

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