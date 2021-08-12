Скрывалась в лесу из-за разногласий с родителями: на Буковине нашли пропавшую 15-летнюю девушку

Скрывалась в лесу из-за разногласий с родителями: на Буковине нашли пропавшую 15-летнюю девушку

Девушку разыскивали полицейской, спецназовцы, кинологи и местные жители

В с. Чудей Черновицкой области разыскали 15-летнюю девушку, которая ушла из дома и не вернулась. Все это время она скрывалась от родителей в лесу.

Об этом сообщили в Нацполиции Черновицкой области.

Девушка исчезла в ночь на 10 августа. Ее родители обратились в полицию 11 августа. Девушку разыскивали полицейские, спецназовцы, кинологи и местные жители. К поискам пропавшей привлекли также аэроразведку.

Допросив местных жителей, правоохранители установили, что девушку в последний раз видели возле леса. Там ее и нашли.

15-летняя девушка объяснила, что она ушла из дома и скрывалась в лесу из-за недоразумений с родителями.

"Сотрудники полиции провели с несовершеннолетней и ее родителями профилактическую работу по предупреждению подобных случаев в будущем и порекомендовали обратиться к психологу за консультацией для разрешения ситуации. О случае правоохранители сообщили социальные службы", — говорится в сообщении.

Напомним, в Ровенской области нашлась живой женщина, которая двое суток блуждала по лесу.

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