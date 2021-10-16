Скрывались 5 лет: задержали членов банды, нападала на банки и инкассаторов в Запорожье

СБУ задержала троих членов преступной группировки.
СБУ задержала членов преступной группировки, совершившей ряд тяжких преступлений и почти 5 лет скрывавшейся от правоохранителей.
Об этом сообщают на сайте ведомства.
В результате спецоперации задержали трех человек, которые в 2016 году совершили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье.
5 лет злоумышленники скрывались от следствия на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение.
За пределами базы они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы.
Преступная группировка постоянно имела при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент был готов оказать вооруженное сопротивление правоохранителям.
"В целом преступная группировка состояла из семи человек. Двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое — были задержаны ранее и находятся под мерой пресечения. В ходе силовой спецоперации СБУ злоумышленников задержали", — сообщили в СБУ.
Сейчас фигурантам избирается мера пресечения и проводятся действия, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к их противоправной деятельности.
Напомним, что Служба безопасности Украины задержала гражданина РФ, который активно способствовал временной оккупации АР Крым.