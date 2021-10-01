Скрывались от полиции более трех лет: в Днепре посреди улицы задержали подозреваемых в жестоком убийстве

Скрывались от полиции более трех лет: в Днепре посреди улицы задержали подозреваемых в жестоком убийстве

Преступникам грозит пожизненное заключение.

В Днепре правоохранители днем 30 сентября задержали подозреваемых в резонансном убийстве. Спецоперацию правоохранители провели на проспекте Нигояна, где остановили и вытащили из автомобиля BMW мужчину.

Об этом сообщили в Национальной полиции области.

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Как стало известно, еще в июле 2018 на Кодацком спуске двое преступников расстреляли во дворе собственного дома мужчину. Два пулевых ранения пострадавший получил в голову, в результате чего скончался.

Чтобы найти исполнителей, а также заказчика убийства, правоохранителям понадобилось более трех лет. В ходе следственных действий они установили, что в преступлении подозреваются 41-летний мужчина и два 29-летних гражданина, которые и открыли огонь по пострадавшему.

Национальная полиция Днепропетровской области

Во время обысков у них нашли и отправили на экспертизу пять пистолетов с патронами к ним.

"Сейчас фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Также по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Преступникам грозит пожизненное заключение", — рассказали в пресс-службе Нацполиции.

Напомним, что в Полтавской области правоохранители разыскивают жестокого убийцу.

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