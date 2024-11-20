Скрывался четыре дня: полиция Кривого Рога задержала подозреваемого в убийстве знакомого

15 ноября в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в одной из квартир на территории Покровского района. Сотрудники отделения полиции №3 Криворожского районного управления полиции установили, что между покойным и другим мужчиной накануне возник конфликт, во время которого один из них произвел выстрел в сторону знакомого.

Об этом идет речь на сайте Нацполиции.

Благодаря слаженной работе следователей, оперативников криминальной полиции и полицейских криминального анализа Криворожского районного управления полиции было установлено местонахождение 40-летнего подозреваемого. Его задержали в процессуальном порядке.

Следователи, по согласованию с Криворожской северной окружной прокуратурой, сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, в Киеве в результате падения из многоэтажки погиб 11-летний мальчик.

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