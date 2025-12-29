Скрывался два месяца: в Одессе задержали мужчину, который ударил ножом военного ТЦК

Нож (иллюстративный фото) / © МИА " Музыка"

Одесские правоохранители задержали подозреваемого в вооруженном нападении на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Мужчина, который в начале ноября нанес военному ножевое ранение, скрывался от следствия почти два месяца.

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

Как сообщили в пресс-службе ТЦК, подозреваемый был обнаружен 28 декабря в Пересыпском районе Одессы во время плановых мероприятий по оповещению. Личность установили представители военкомата совместно с нарядом Национальной полиции.

«При обнаружении правонарушитель пытался сбежать и оказывал активное физическое сопротивление представителям закона. Благодаря слаженным действиям и привлечению дополнительного наряда полиции человек был задержан и доставлен в подразделение Национальной полиции Украины для проведения следственных (процессуальных) действий», — отметили в ТЦК.

По их информации, нападение произошло в начале ноября во время исполнения военнослужащим служебных обязанностей. По данным следствия, подозреваемый нанес военному ТЦК проникающее ножевое ранение, после чего скрылся с места происшествия. Все это время правоохранительные органы вели поиски нападавшего.

В Одесском областном ТЦК и СП подчеркнули, что нападение на военнослужащего во время военного положения является тяжким преступлением. В ведомстве подчеркнули неотвратимость наказания за агрессию против представителей Вооруженных сил.

«Лица, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в тылу путем агрессии против военнослужащих, должны осознавать: ответственность неотвратима независимо от времени, прошедшего с момента совершения преступления», — отметили в пресс-службе учреждения.

Напомним, 24 декабря в Ровенской области во время исполнения служебных обязанностей группу оповещения Сарненского районного ТЦК и СП атаковали агрессивно настроенные граждане мобилизационного возраста. Один из военнослужащих получил тяжелые травмы и находится в больнице.

А на Львовщине мужчина мобилизационного возраста ударил военного ТЦК предметом, похожим на топор-молоток.