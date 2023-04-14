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Скрывался на территории домовладения: полиция Киевской области разыскала 12-летнего мальчика

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Скрывался на территории домовладения: полиция Киевской области разыскала 12-летнего мальчика

К поиску ребенка оперативно привлекли подразделения полиции и общественность.

В четверг, 13 апреля, правоохранители разыскали пропавшего и не выходившего на связь 12-летнего Ивана Сабецкого из Новых Петровиц.

Об этом информирует пресс-служба полиции Киевской области.

Как оказалось, он скрывался на территории домовладения. Его целым передали маме.

"На розыск ребенка были оперативно привлечены подразделения полиции Киевской области, в том числе, личный состав Вышгородского районного управления полиции, сотрудники уголовного розыска, участковые и офицеры общины, ювенальные полицейские, работники группы реагирования патрульной полиции и общественность", — говорится в сообщении.

Правоохранители призвали взрослых, не медлить и сразу сообщать полиции об исчезновения детей.

Напомним, что в Житомире родственники оставили ребенка в торговом центре. Затем полицейские нашли его 48-летнюю бабушку. Она заявила, что специально оставила 3-летнюю девочку из-за того, что якобы нет денег на содержание.

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Дата публикации
Просмотры
192
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