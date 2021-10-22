Скрывался от правосудия 7 лет: задержали жителя Харькова, который убил таксиста и сбежал после приговора суда

Скрывался от правосудия 7 лет: задержали жителя Харькова, который убил таксиста и сбежал после приговора суда

Злоумышленник находился в розыске несколько лет.

Правоохранители задержали жителя Харькова, который убил таксиста, а когда получил приговор сбежал и скрывался от правоохранителей.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

30-летний мужчина лишил жизни таксиста, а после вынесения приговора решил избежать правосудия. Убийство произошло в декабре 2014 года. Злоумышленник заказал такси, а во время поездки несколько раз ударил таксиста ножом. От полученных ранений последний скончался в больнице.

После вынесения Киевским районным судом Харькова приговора, обвиняемый подал апелляцию. Коллегия судей отменила приговор суда первой инстанции и назначила злоумышленнику наказание сроком на 12 лет.

Он начал скрываться от отбывания наказания и был объявлен в розыск.

Сегодня, 22 октября, мужчину задержали в Харькове. В ближайшее время он будет направлен в места лишения свободы для отбывания наказания.

Напомним, что мужчина и женщина пытались убить водителя такси, однако не довели преступление до конца. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение

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