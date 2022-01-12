Скрывался под сиденьем: в Днепре в вагоне метро "выловили" художника-вандала с баллончиками краски (видео)

Скрывался под сиденьем: в Днепре в вагоне метро "выловили" художника-вандала с баллончиками краски (видео)

Парень залез в сиденье и хотел переждать, пока все пассажиры выйдут, чтобы спокойно творить.

В Днепре в вагоне метро обнаружили парня, который подготовился разрисовать вагон метро. Он укрылся в сиденье и ждал, пока все пассажиры выйдут.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

"Парнишка спрятался под сиденьем в вагоне метро, чтобы потом его обрисовать", — говорится в публикации.

Отмечается, что "художника" заметил один из пассажиров и сообщил машинисту. Когда парня разоблачили, он не сильно и расстроился, наоборот, делал селфи и не очень каялся.

В лежачем положении он пробыл до приезда полицейских.

Во время общения с молодым человеком стало ясно, что он специально залез в пространство под сиденьем в вагоне, чтобы ночью оттуда выбраться и погрузиться в вандально-творческий процесс.

В Днепре с сидения в вагоне метро достали художника-вандала

Напомним, что в Мариуполе мужчина дождался закрытия катка и наложил кучу на лед.

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