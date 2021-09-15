Скрывался в лесах: на Хмельнитчине задержали преступника, который пытался убить сестру и ее мужа

Скрывался в лесах: на Хмельнитчине задержали преступника, который пытался убить сестру и ее мужа

Мужчина и женщина получили ранения и были госпитализированы.

Во вторник, 14 сентября, полиция в Хмельницкой области задержала 30-летнего мужчину, который пытался убить родную сестру и ее мужа. Злоумышленнику уже объявили о подозрении.

Как рассказали в полиции области, 26 августа в селе Нетечинцы во время семейного конфликта 30-летний задержанный достал ружье и несколько раз выстрелил в сторону своей 40-летней сестры и ее мужа.

ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области

В результате мужчина получил огнестрельное ранение руки, а женщина — грудной клетки. Оба госпитализированы в местную больницу и только недавно выписались.

ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области

Между тем родственник пострадавших после совершенного скрылся с места происшествия и две недели скрывался по близлежащих лесах.

14 сентября сотрудники полиции разыскали и задержали его. Следователи уже объявили мужчине о подозрении по п.1 ч. 2 ст. 115 (через ст. 15) Уголовного кодекса Украины — покушение на умышленное убийство нескольких человек. Также на период досудебного расследования суд взял его под стражу без возможности внесения залога.

Напомним, 21-летний львовянин посреди улицы до смерти избил прохожего.

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