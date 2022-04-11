"Скрывать не буду": Ким рассказал, что взорвалось ночью в Николаеве

Название предприятия, которое атаковали оккупанты, Ким не назвал.

В Николаеве в ночь на 11 апреля российские оккупанты атаковали "предприятие из Катара", в которое армия РФ попала из ракет.

Об этом утром 11 апреля рассказал глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким.

"Вчера ночью бахнуло, все об этом писали. Скрывать не буду – там ракеты. Российские оккупанты напали на предприятие из Катара на территории нашей области. Пострадавших нет – два ангара пустых, но охранник пострадал от разбитого стекла", – сказал он.

Ким не указал название этого предприятия. Он также добавил, что российские военные массово отказываются ехать на войну против Украины, поскольку в Сети узнают последствия для себя. По его словам, согласны воевать только жители дальневосточных регионов России.

Напомним, в Николаеве российские оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал.

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