Скрывают ли военные потери на фронте: Зеленский ответил

Война

Потеря позиции на фронте не является наибольшей проблемой, но критически важно сохранение личного состава. Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость честного информирования руководством на местах.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.

Также он прокомментировал случаи, когда командование скрывает или не полностью докладывает о ситуации на передовой. Зеленский призвал командиров не бояться терять позиции, если это позволяет сохранить жизнь военнослужащих:

«Не нужно бояться, что ты потерял какую-то позицию, нужно быть разумным. Сохранил личный состав — молодец. Ибо есть личный состав. Ты потом решаешь, как восстановишь положение. А если личного состава нет, и ты потерял его — это другая ситуация. Поэтому, когда кто-то не выдает или не докладывает всю полную информацию, а затем и возникают разногласия понимания в происходящем обществе и происходящего на фронте», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ответственность за информацию несёт непосредственно руководитель на месте. Главный принцип, по мнению Зеленского, — сохранение жизни:

«Берегить надо солдата, военного. Должно быть с такой головой и думать, чтобы сберечь личный состав. Это самое главное. Если командир не докладывает, меняют командира. А кого менять?», — подытожил президент Украины.

Напомним, Министерство обороны Украины по поручению президента Владимира Зеленского приступило к подготовке новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующих изменений в законодательство.

Украина демонстрирует значительный прогресс в разработке и производстве собственного ракетного вооружения и готовится к массированному ответу на российские атаки.