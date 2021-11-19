Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Скучал по родным: в Польше будут судить украинца, который пришел в школу и поцеловал чужого ребенка

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Скучал по родным: в Польше будут судить украинца, который пришел в школу и поцеловал чужого ребенка

wiadomosci.wp.pl

Мужчине грозит один год лишения свободы.

В столице Польши в Варшаве 34-летний украинец пришел в местную школу. Он погладил и поцеловал в лоб чужого ребенка. Он был задержан за нарушение физической неприкосновенности несовершеннолетней.

Об этом сообщает wiadomosci.dziennik.pl.

Инцидент произошел в начале ноября в варшавском районе Влохи. 34-летний украинец пришел в школу. В гардеробной он подошел к несовершеннолетней девочке, погладил ее и поцеловал в лоб.

Пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Александра Скшиняж сообщила, что мужчину уже задержали и ему вскоре изберут меру пресечения.

По данным издания, украинец свои действия объяснил тем, что он соскучился по своим детям, которые остались в Украине, а потому и пришел в школу и поцеловал чужого ребенка. В Польше мужчине грозит один год лишения свободы.

Читайте также:

Миграционный кризис: Великобритания отправляет в Польшу своих военных

Миграционный кризис: Великобритания отправляет в Польшу своих военных
Следующая публикация