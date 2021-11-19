Скучал по родным: в Польше будут судить украинца, который пришел в школу и поцеловал чужого ребенка

Скучал по родным: в Польше будут судить украинца, который пришел в школу и поцеловал чужого ребенка

Мужчине грозит один год лишения свободы.

В столице Польши в Варшаве 34-летний украинец пришел в местную школу. Он погладил и поцеловал в лоб чужого ребенка. Он был задержан за нарушение физической неприкосновенности несовершеннолетней.

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Об этом сообщает wiadomosci.dziennik.pl.

Инцидент произошел в начале ноября в варшавском районе Влохи. 34-летний украинец пришел в школу. В гардеробной он подошел к несовершеннолетней девочке, погладил ее и поцеловал в лоб.

Пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Александра Скшиняж сообщила, что мужчину уже задержали и ему вскоре изберут меру пресечения.

По данным издания, украинец свои действия объяснил тем, что он соскучился по своим детям, которые остались в Украине, а потому и пришел в школу и поцеловал чужого ребенка. В Польше мужчине грозит один год лишения свободы.

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