Скучали по СССР: на Закарпатье священники-коммунисты УПЦ МП получили подозрение

Служба безопасности собрала доказательства антиукраинской деятельности настоятеля храма и священника мужского монастыря Хустской епархии УПЦ МП на Закарпатье. Оба клирика были идеологическими сторонниками коммунистического режима и распространяли пропаганду бывшего СССР.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, фигуранты публично распространяли через Интернет запрещенную коммунистическую символику и советские лозунги.

Также задокументированы факты обнародования ими вражеского контента на страницах в социальных сетях.

Во время обысков в помещениях фигурантов обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, которые они использовали для пропаганды кремлевских нарративов.

На основании собранных доказательств обоим клирикам поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического тоталитарного режима).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, священник спрятал в катафалк 10-летнего мальчика, чтобы вывезти уклониста в Молдову.

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