Скульптор, создавший трезубец на “Родине-матери”: история Алексея Пергаменщика

Скульптор-монументалист Алексей Пергаменщик говорит, что трезубец для щита монумента "Родина-мать" ему приснился. И это самая большая его работа и самая большая ответственность.

Почему работа с камнем и металлом – это медитация, и какую следующую скульптуру Алексея Пергаменщика мы увидим в Украине – художник рассказал в сюжете Завтрака с 1+1.

“Я перестаю отдавать себе отчетность о том, что сейчас происходит, когда я полностью погружаюсь в проблематику скульптуры. Камень вообще не прощает никаких ошибок. Это ты должен делать на подсознательном уровне. Это очень похожее состояние на медитацию», – сказал Алексей Пергаменщик.

"Толчок дал отец"

Я начал с 8 лет заниматься скульптурой. Просто так, чтобы я не путался под ногами, меня сдали в студию керамики петриковской росписи», — вспомнил художник.

“Мой отец дал мне сильный толчок. Он профессиональный физик, теоретик, учёный. У него была большая коллекция пластинок классической музыки. У меня были книги Босха, Микеланджело под рукой всегда. Классическое искусство меня заинтересовало», — сказал он.

Когда я переехал в Америку, мне вообще в школе дали целый арт-класс. Я учился в Кентском университете Кент, штат Огайо. Потом я переехал в Украину”, — отметил скульптор.

"Меня интересует только история Украины и только реализм"

“Я работаю исключительно с исторической тематикой. У меня вообще нет таких каких-нибудь развлекательных произведений. Меня интересует только история Украины и только реализм. Реалистичная скульптура самая трудная, потому что она ответственна, особенно в камне», – делится Алексей Пергаменщик.

Алексей Пергаменщик. Скриншот/YouTube

“Представьте себе – 3-метровая скульптура, у нее толщина ноздри всего пять миллиметров. Один взмах молотом и ты можешь отколоть немного больше, чем нужно”, – рассказал художник.

По его словам, успешная работа — это та работа, которая лучше раскрывает персонажа, чтобы не нужно было читать, кто это такой.

О любимом материале

“Мой любимый материал – гранит. Я ведь его не клею абсолютно, я просто беру и забираю, как Микеланджело говорил, все лишнее. Оставляю то, что было сделано матушкой-природой 4,5 млрд лет назад. Считал когда-то, что я в этой жизни срезал около 400 тонн камня», — говорит скульптор.

"Тризуб мне приснился"

“Проект “Родина-мать” – это для меня судьба, вызов безумной ответственности, потому что это делается раз и навсегда. И вот этот трезубец я видел во сне. Я не мог ничем больше заниматься. То есть, он занял абсолютно весь мой эфир”, — утверждает Алексей Пергаменщик.

“Сначала там где-то забираю у детей карандаши, что-то там рисовал в их альбомчике. Начал исследовать этот вопрос, даже переночевать пришлось в библиотеке Вернадского. Потому что такой массив информации нужно было понять», – добавил он.

Работа над проектом

“С Виктором Андреевичем Ющенко совещался. Он участвовал в создании этого трезубца. Были варианты граненого трезубца, но нам немного он показался развлекательным. Был вариант, который был у Владимира-Крестителя, переплетенный. Он по ритмам не подошел, потому что он должен быть лаконичен и прост”, — вспомнил художник.

Алексей Пергаменщик. Скриншот/YouTube

“Преодолеешь 93 метра вверх, потом спускаешься, смотришь на то, что ты там подвесил, потом заходишь и снова преодолеваешь эти 93 метра, и так по 10 раз в день. Когда это целостное изображение легло на реальную монтажную поверхность щита, там даже не было промежутков размером с палец. Очень классно сработали люди, которые его производили непосредственно. Грузчики очень удачно работали”, – рассказал Алексей Пергаменщик.

Отношение к критике

“Когда мне сейчас говорят, что можно было там немного выше или чуть ниже или немного меньше или немного больше… Я знаю прекрасно, что я это все проходил. То есть, я уже смотрел все варианты. Даже небольшой камень, который ты режешь… Ты постоянно заходишь в какие-то патовые ситуации, когда ты не знаешь, что делать дальше. Надо выдохнуть, посмотреть на это с другого ракурса и продолжить. Главное – это продолжать делать”, – уверен скульптор.

"Родина-мать"/X (Twitter)

“Я уже опирался прежде всего на свой опыт, а потом уже на критику. Большинство критики было просто необоснованным. Самый большой критик – жена – сказала, что удачно. Значит, хорошо все. Дети тоже говорят, что неплохо. Они ведь тоже художники. Мои девушки, говорят, да, папа, молодец”, — делится он.

"Я возвращаюсь, как правило, к своим работам через год или два, чтобы понять, что я действительно сделал, потому что я уже другими глазами на это смотрю", — сказал художник.

"Родина-мать"/X (Twitter)

Главная мечта

“Как только я завершаю один проект, я сразу переключаюсь на другой. Это сейчас памятник Степану Бандере. Он будет установлен в Киеве. Сделан из камня, который я взял из бандеровских краев», – отметил Алексей Пергаменщик.

“У меня главная мечта – когда закончится война, посодействовать созданию образа героизации этого воина-защитника. Я думаю, что это будет самая актуальная вещь, которая вообще возможна по всем задачам для всех творческих людей”, — резюмировал он.

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