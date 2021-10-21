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"Скуплюсь вас в магазине": в Днепре придумали, как заработать на карантине

"Скуплюсь вас в магазине": в Днепре придумали, как заработать на карантине

pixabay.com

За доставку желающим придется выложить ориентировочно 100 гривен.

В Днепре местные жители подстроились под сложившиеся обстоятельства и начали зарабатывать "на карантине". Они предлагают сходить в магазин за вас.

Соответствующие публикации появились на онлайн досках объявлений.

Так, местные жители, которые уже вакцинированы от коронавирусной инфекции и могут посещать места скопления людей, предлагают свои “курьерские услуги”. 

Предприимчивые горожане предлагают сходить в супермаркеты и закупить необходимые товары. За такую доставку желающим придется выложить ориентировочно 100 гривен.

© Скриншот
Скриншот

Отметим, что Днепропетровская область находится в "красной" карантинной зоне. В регионе закрыты торговые и развлекательные центры, а в гипермаркеты и другие закрытые места скопления людей пускают только с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19 или справкой о вакцинации.

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