"Скуплюсь вас в магазине": в Днепре придумали, как заработать на карантине

За доставку желающим придется выложить ориентировочно 100 гривен.
В Днепре местные жители подстроились под сложившиеся обстоятельства и начали зарабатывать "на карантине". Они предлагают сходить в магазин за вас.
Соответствующие публикации появились на онлайн досках объявлений.
Так, местные жители, которые уже вакцинированы от коронавирусной инфекции и могут посещать места скопления людей, предлагают свои “курьерские услуги”.
Предприимчивые горожане предлагают сходить в супермаркеты и закупить необходимые товары. За такую доставку желающим придется выложить ориентировочно 100 гривен.
Отметим, что Днепропетровская область находится в "красной" карантинной зоне. В регионе закрыты торговые и развлекательные центры, а в гипермаркеты и другие закрытые места скопления людей пускают только с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19 или справкой о вакцинации.