"Слабак": в Сумах кто-то "сдался" и выбросил на помойку прошлогоднюю елку

"Слабак": в Сумах кто-то "сдался" и выбросил на помойку прошлогоднюю елку

Елка на свалке в ноябре повеселила пользователей Сети.

В Сумах на помойке заметили прошлогоднюю елку. Кто-то из местных жителей "сдался" и избавился от новогоднего дерева, не дотянув всего полтора месяца до следующего Нового года.

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Фотографию с пожелтевшей елкой выложил в сети Богдан Лагутинский.

"Кто-то сдался. До Нового года елка не достояла совсем немного", — подписал автор свое фото.

Увиденное изрядно развеселило пользователей Сети и они принялись активно комментировать увиденное:

Слабак.

Можно за иглами отследить, откуда несли.

У кого-то сдали нервы.

А скоро Новый год.

Красавчик, но чуть не дождался.

Напомним, что самая популярная елка мира, которую ежегодно зажигают возле Рокфеллер центра, уже направляется в Нью-Йорк.

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