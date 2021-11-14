"Слабак": в Сумах кто-то "сдался" и выбросил на помойку прошлогоднюю елку

Елка на свалке в ноябре повеселила пользователей Сети.
В Сумах на помойке заметили прошлогоднюю елку. Кто-то из местных жителей "сдался" и избавился от новогоднего дерева, не дотянув всего полтора месяца до следующего Нового года.
Фотографию с пожелтевшей елкой выложил в сети Богдан Лагутинский.
"Кто-то сдался. До Нового года елка не достояла совсем немного", — подписал автор свое фото.
Увиденное изрядно развеселило пользователей Сети и они принялись активно комментировать увиденное:
- Слабак.
- Можно за иглами отследить, откуда несли.
- У кого-то сдали нервы.
- А скоро Новый год.
- Красавчик, но чуть не дождался.
Напомним, что самая популярная елка мира, которую ежегодно зажигают возле Рокфеллер центра, уже направляется в Нью-Йорк.