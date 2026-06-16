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- Украина
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Слабое место диктатора: Зеленский объяснил, как заставить Путина закончить войну
По словам Зеленского, все страны Большой семерки поддерживают Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ужесточение санкций против России может вынудить Путина завершить войну в Украине.
Об этом президент сказал после участия во встрече лидеров G7 во вторник, 16 июня.
Зеленский принес на встречу фотографии с последствиями российских ударов по гражданской инфраструктуре.
«Все страны осудили удары по гражданской инфраструктуре, по нашим людям, по лавре. Я показал некоторые фотографии ответных ударов, пожаров, как наши ребята совершенно героически остановили огонь. И все осуждают», — сказал Зеленский.
По его словам, все страны Большой семерки поддерживают Украину и готовы помочь пережить зиму, если военные действия РФ не завершатся к тому времени.
«Все считают, что в любом случае нужно останавливать войну. Это логично. Все считают, что… Путин не хочет заканчивать войну, но надо заставить его прежде всего из-за санкций. Это все страны говорили», — сказал он.
Переговоры между Украиной и Россией — последние новости
Во время выступления на конференции Reuters Next на G7 Зеленский снова призвал диктатора Путина к переговорам и поставил дедлайны, а именно к грядущей зиме. Он добавил, что переговоры могут состояться в третьей стране — Швейцарии, Турции, США или в одной из стран Ближнего Востока.
А Дональд Трамп после дискуссии по Украине выслушал аргументы партнеров и признал, что Путин сейчас в более слабой позиции в войне с Украиной. Также глава Белого дома подтвердил, что предлагал Путину присоединиться к саммиту G7, однако в Кремле это опровергли.