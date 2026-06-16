Слабое место диктатора: Зеленский объяснил, как заставить Путина закончить войну

Трамп и Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ужесточение санкций против России может вынудить Путина завершить войну в Украине.

Об этом президент сказал после участия во встрече лидеров G7 во вторник, 16 июня.

Зеленский принес на встречу фотографии с последствиями российских ударов по гражданской инфраструктуре.

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«Все страны осудили удары по гражданской инфраструктуре, по нашим людям, по лавре. Я показал некоторые фотографии ответных ударов, пожаров, как наши ребята совершенно героически остановили огонь. И все осуждают», — сказал Зеленский.

По его словам, все страны Большой семерки поддерживают Украину и готовы помочь пережить зиму, если военные действия РФ не завершатся к тому времени.

«Все считают, что в любом случае нужно останавливать войну. Это логично. Все считают, что… Путин не хочет заканчивать войну, но надо заставить его прежде всего из-за санкций. Это все страны говорили», — сказал он.

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Во время выступления на конференции Reuters Next на G7 Зеленский снова призвал диктатора Путина к переговорам и поставил дедлайны, а именно к грядущей зиме. Он добавил, что переговоры могут состояться в третьей стране — Швейцарии, Турции, США или в одной из стран Ближнего Востока.

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А Дональд Трамп после дискуссии по Украине выслушал аргументы партнеров и признал, что Путин сейчас в более слабой позиции в войне с Украиной. Также глава Белого дома подтвердил, что предлагал Путину присоединиться к саммиту G7, однако в Кремле это опровергли.



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