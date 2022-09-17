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"Слабые неудачники, воюющие с детьми": в ОП отреагировали на гибель девочки в Чугуеве

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"Слабые неудачники, воюющие с детьми": в ОП отреагировали на гибель девочки в Чугуеве

Фото: Associated Press

Россия в субботу, 17 сентября, ракетами обстреляла Чугуев Харьковской области.

В результате вражеской атаки пострадала 11-летняя девочка, которая впоследствии скончалась в больнице. В Офисе президента отреагировали на удар РФ и назвали оккупантов "слабыми неудачниками, воюющими с детьми".

Об этом в своем Telegram -канале написал руководитель ОП Андрей Ермак.

В Чугуеве россияне убили 11-летнюю девочку. Российская нация позорна, потому что именно она ответственна за тех, кто совершает трусливые преступления. За тех, кто перечеркнул будущее целых поколений россиян, которые будут расплачиваться за все это из-за собственных комплексов и неадекватности", — говорится в сообщении Ермака.

Напомним, армия Российской Федерации в субботу, 17 сентября, нанесла ракетный удар по Чугуеву в Харьковской области. Пострадала 11-летняя девочка. Ее госпитализировали в медицинское учреждение, но медикам не удалось спасти ребенка. Кроме того, ранение получила жительница Чугуева.

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Дата публикации
Просмотры
243
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