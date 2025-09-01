ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
137
Время на прочтение
1 мин

Сладкий побег: на Одесчине водитель хотел провезти уклониста в прицепе с газированной водой

В Одесской области замаскированного уклониста поймали в грузовике с напитками.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
В Одесской области задержали дельцов, перевозивших уклониста в прицепе с напитками

В Одесской области задержали дельцов, перевозивших уклониста в прицепе с напитками

В Одесской области дельцы пытались вывезти уклониста в Молдову, спрятав его в грузовике с газированными напитками.

Об этом передает Госпогранслужба.

Водитель грузовика Volvo спрятал своего «клиента» в прицепе, а для его комфорта специально оборудовал тайник из деревянного каркаса среди паллет с газированными напитками. Однако путь с «живым товаром» был заблокирован пограничниками в пункте пропуска «Староказачье».

По словам пограничников, организатор схемы, находясь за границей, осуществлял через знакомых поиск желающих покинуть страну. Для сотрудничества он привлек пособника — водителя грузовика, который непосредственно должен был осуществлять незаконную переправку. Свои услуги делец оценивал в 13 200 долларов США.

На месте полиция изъяла деньги за переправку и грузовик.

Изъятые средства

Изъятые средства

Водителю сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Ранее сообщалось, что в Карпатах вблизи границы с Румынией обнаружили останки двоих мужчин.

Дата публикации
Количество просмотров
137
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie