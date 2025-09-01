- Дата публикации
Сладкий побег: на Одесчине водитель хотел провезти уклониста в прицепе с газированной водой
В Одесской области замаскированного уклониста поймали в грузовике с напитками.
В Одесской области дельцы пытались вывезти уклониста в Молдову, спрятав его в грузовике с газированными напитками.
Об этом передает Госпогранслужба.
Водитель грузовика Volvo спрятал своего «клиента» в прицепе, а для его комфорта специально оборудовал тайник из деревянного каркаса среди паллет с газированными напитками. Однако путь с «живым товаром» был заблокирован пограничниками в пункте пропуска «Староказачье».
По словам пограничников, организатор схемы, находясь за границей, осуществлял через знакомых поиск желающих покинуть страну. Для сотрудничества он привлек пособника — водителя грузовика, который непосредственно должен был осуществлять незаконную переправку. Свои услуги делец оценивал в 13 200 долларов США.
На месте полиция изъяла деньги за переправку и грузовик.
Водителю сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».
