Сладкий побег: на Одесчине водитель хотел провезти уклониста в прицепе с газированной водой

В Одесской области задержали дельцов, перевозивших уклониста в прицепе с напитками

В Одесской области дельцы пытались вывезти уклониста в Молдову, спрятав его в грузовике с газированными напитками.

Об этом передает Госпогранслужба.

Водитель грузовика Volvo спрятал своего «клиента» в прицепе, а для его комфорта специально оборудовал тайник из деревянного каркаса среди паллет с газированными напитками. Однако путь с «живым товаром» был заблокирован пограничниками в пункте пропуска «Староказачье».

По словам пограничников, организатор схемы, находясь за границей, осуществлял через знакомых поиск желающих покинуть страну. Для сотрудничества он привлек пособника — водителя грузовика, который непосредственно должен был осуществлять незаконную переправку. Свои услуги делец оценивал в 13 200 долларов США.

На месте полиция изъяла деньги за переправку и грузовик.

Изъятые средства

Водителю сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

