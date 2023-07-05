Сладкое удовольствие: консервация варенья и джемов в июле для изысканных завтраков

Поэтому лучшее решение – это сохранить такое богатство в виде вкусного варенья из разнообразных комбинаций. Чтобы каждый день на завтрак дарить себе и родным сладкое июльское удовольствие.

Когда и как варить варенье, из каких сезонных фруктов и ягод получаются самые вкусные джемы – читайте дальше.

Лунный календарь: когда можно варить варенье

У каждой опытной хозяйки есть в своем арсенале календарь лучших дней для консервации. Ведь приготовление вкусностей на зиму требует тщательной подготовки, чтобы варенье хорошо хранилось и было вкусным. Поэтому составляем календарь самых благоприятных дней на июль 2023 года для его приготовления:

11-15 июля – можно собирать ягоды и фрукты и варить варенье.

16-18 июля – дни новолуния, поэтому консервировать не рекомендуется.

19, 20, 28-31 июля – хорошие дни для консервации ягод и приготовления разнообразных джемов.

Из каких ягод и фруктов в июле готовить варенье

Вкусные и изысканные завтраки зимой не обойдутся без баночки заботливо приготовленного джема. Какие же сезонные ягоды и фрукты можно варить в июле, чтобы понравилось и было полезным?

Варенье из абрикосов и персиков не только очень вкусное, но и богатое витаминами. Эти ягоды не теряют свою пользу даже во время длительного приготовления.

Джем из черники – это эликсир молодости, красоты и здоровья, очень вкусный с сырниками, блинчиками и мороженым.

Белая, красная и черная смородина содержит много витамина С и комплекс витаминов В. Поэтому это не только вкусно, но и полезно для здоровья.

Малиновое варенье – это самое лучшее и вкусное лекарство от простуды. С малиной по количеству витаминов и яркости вкуса, наверное, не может сравниться ни одна ягода.

Варенье из вишни ценят за отличный вкус, нежный аромат и полезные свойства.

Нюансы приготовления вкусностей на зиму

Чтобы приготовить вкусное варенье, повидло или желе, надо выбирать свежие и качественные ягоды и фрукты. Плоды не должны быть залежалыми или подгнившими, их необходимо проверять на отсутствие ферментации. Но от таких фруктов не следует отказываться или выбрасывать их. Из них можно варить компоты и наслаждаться яркими вкусами каждый день, а для заготовок на зиму использовать отборные плоды. Консистенция варенья зависит от индивидуальных предпочтений. Чтобы ягодки и ломтики фруктов оставались целыми, необходимо сначала на несколько часов засыпать их сахаром, затем варить, периодически добавляя воду или сок. Если, наоборот, хотите получить густую однородную фруктовую массу, следует добавить воду, чтобы полностью сварить фрукты. Только тогда засыпать сахар и варить до полной готовности. Густота джема зависит от того, сколько пектина содержится в ягодах или фруктах. Это естественный сгуститель, который можно приобрести отдельно, он не вредный и экологичный, поскольку изготовлен из натуральных овощей и фруктов (айвы, баклажанов, яблок, черной смородины, моркови и т. п.). Также чтобы варенье было густым, его можно варить подольше и добавлять больше сахара.

Секреты выражения вкуса

Чтобы иметь изюминку в приготовлении джемов, можно экспериментировать с комбинациями трав и пряностей. По классическим рецептам в варенье добавляют мяту и мелиссу, выражают и усиливают его вкус базиликом и тимьяном. Из специй в рецептурах преобладают кардамон, анис, гвоздика и корица.

Во время приготовления травы связывают в пучок, чтобы легче было вытаскивать, и добавляют их в конце, когда варенье уварится. Перед тем, как разливать в банки, травяной пусок следует осторожно выбрать. Специи можно добавлять целиком в начале варки и перед разливанием также вытащить. Такое варенье, с добавлением пикантных пряностей и вариацией комбинаций, надолго останется в памяти каждого, кто будет им наслаждаться.

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