"Слава Украине" – для Львова": как живут старообрядцы Одесщины и как относятся к войне и Путину

В старообрядческом селе Старая Некрасовка в Одесской области, где живут этнические россияне-старообрядцы, уже трое погибших на войне против РФ.

Представители общины старообрядцев из села Старая Некрасовка в Измаильском районе Одесщины считают себя "русскими" и стараются соблюдать древние традиции. Однако агрессивную политику Путина не поддерживают, а многие мужчины воюют на фронте в рядах ВСУ.

Что говорят старообрядцы о войне с РФ, говорится в сюжете "Громадського".

"Русские, но не россияне"

Село Старая Некрасовка основали в 1811 году старообрядцы-некрасовцы, составляющие большинство жителей села. Из трех тысяч населения 70% составляют этнические россияне. Однако себя предпочитают называть не русскими, а россиянами.

Село Старая Некрасовка расположено вблизи Измаила

"За СССР мы считали себя частью русской земли – ведь где стоит русский храм, там русская земля. Теперь у меня паспорт украинский, что я русский по национальности – в нем же не указано. Но вышиванка на мне будет неискренностью. Кто я? Бессарабец?" Украинец?" – спрашивает местный житель Павел Бондарев журналистке. И сразу отвечает: "Мы русские, но не россияне".

По его словам, местные "много лет здесь между собой мирно жили" и "в политику не лезли". Старообрядец жалуется, что только во время президентства Порошенко у них в селе начали "вывешивать портреты Бандеры и Шухевича",

"Мы Львов не возражаем, но хотим, чтобы Львов нас не возражал. "Слава Украине!" – это для Львова, а не для Одесщины. Не может Бессарабия сразу стать украинским. Без ума все делается – на руку черту Путину", – имеет свою точку зрения старообрядец Павел Бондарев.

Заведующая старонекрасовским клубом Мила Антоновна признается, что когда ей, этнической россиянке, во время мероприятий в клубе приходится обращаться к публике, среди которой большинство россияне, на украинском языке, она испытывает определенный дискомфорт. Также она недовольна, что на официальных мероприятиях липован вынуждают отказываться от собственных традиций в пользу общеукраинских.

"Старообрядцы, к примеру, не колядуют и не щедруют. А мы организовываем колядование и щедрование – в последний раз 3000 гривен на ВСУ нащедрили", – рассказывает она.

Участницы местной самодеятельности недавно выступали в юбках и кофточках донского кроя и российских сарафанах. Теперь – в украинских национальных костюмах, и вместо русских народных песен, частей, поют украинские и патриотические произведения.

Старообрядцы и война против РФ

"Для липован, которые находились веками в глухой оппозиции к любой власти, украинская государственность стала серьезным делом с началом полномасштабной войны. Почти до середины XX века они вообще не служили ни в какой армии, а сейчас – идут в ВСУ", – напомнили. в статье "Громадського".

"Мой сын имеет троих детей, мог бы не пойти на войну, но он был заражен нашей пропагандой, говорил мне о бурятах, которые пытают украинских граждан. Ему повестка пришла, и он сказал, что не будет прятаться. Я ему: "Леша, "русские" наступают, ты русский, подумай”.. Но он еще 3 марта 2022 ушел... Нам нужно было с бесом еще в 2014 году договориться, потому что моська никогда не победит слона. А нам вместо договоренностей предложили "армию, язык, веру". И вот имеем войну", – продолжает Павел Бондарев, ранее жаловавшийся на Порошенко и "портреты Бандеры".

По словам журналистов, некрасовцы неохотно говорят о войне.

"Когда впервые прилетели российские "шахеды", я подумала: "Боже, а нас-то за что? Мы ведь тоже русские", – говорит местная жительница Мила Антоновна.

Некоторые из местных рассказывали журналисту, как зять или сын воевал на Змеином, а через несколько часов звонили по телефону и просили не упоминать в материале их родных. Вернувшиеся из плена ветераны тоже избегали от общения.

"Я не воспринимала россиян за врагов, они же – наши. Думала, что зайдут к нам, как в Крым, ничего не будут разрушать, никого не будут убивать – мы ведь простые люди. И власть потом обо всем договорится", – говорит Татьяна, жительница Старой Некрасовки.

На аллее Славы в Старой Некрасовке похоронены два бойца. Тело третьего во время боевых действий осталось на занятой врагом территории. Также в селе летом погиб 15-летний юноша, доставший из канала в плавнях обломок "Шахеда" с неразорвавшейся бомбой и пытавшийся его разобрать.

Кто такие старообрядцы и как они оказались в Украине

Старообрядчество возникло в Московии в середине 17 века в ответ на реформы московского патриарха Никона, стремившегося унифицировать московское православие с традициями Киевской митрополии, на которую уже тогда посягнули московиты.

Старообрядцы выступили против нововведений, за что подверглись страшным репрессиям от тогдашней царской власти. Спасаясь от преследований, они убегали в самые отдаленные части Московии – например, в Сибирь и Алтай, а также за границу. На территории современной Украины они осели на Буковине (центр – село Белая Криница), которая была под властью Австро-Венгрии, а также на юге Бессарабии.

Старообрядцы Буковины, Румынии и Бессарабии обобщенно называют липованами, хотя это не совсем верно. К липованам также причисляют и казаков-некрасовцев, хотя это несколько разные этнические группы россиян, хотя обе – старообрядцы.

Одна из ветвей старообрядцев – некрасовцы, потомки донских казаков, которые после подавления Булавинского восстания ушли с Дона в 1708 году. Названы в честь предводителя, Игната Некрасова. Они поселились на Дунае, на землях, находившихся тогда под властью Османской империи. На Дунае казаки-некрасовцы в основном расселились в Дунавцах (Верхний и Нижний) и Сары-Кей, а также в селах Слава Черкасская, Журиловка, Некрасовка (Старая и Новая) и другие.

Некрасовцы в 1895 году / Фото: Википедия

Старообрядцы не принадлежат к РПЦ Московского патриархата, возглавляемой Z-патриархом Кириллом, считая ее еретической. До 2022 года украинские старообрядцы подчинялись отдельной Древлеправославной церкви с центром Москвы. После начала полномасштабного вторжения украинское церковное руководство старообрядцев осудило действия РФ и заверило, что стало самостоятельно. Сейчас эта церковь называется Древлеправославной церковью Украины.

Напомним, что россиянин Олег Бутусин после переезда в Украину из РФ сразу же пошел воевать добровольцем в рядах "Правого сектора". Старшие сыновья Роман и Леонид вступили в Академию Сухопутных войск. Оба брата погибли в селе Лукашевка на Черниговщине в 2022 году, во время обороны населенного пункта. По представлению командования бригады, ребята награждены званием Герой Украины посмертно.

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