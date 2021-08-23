"Слава Украине" на Таймс-Сквер: в Нью-Йорке провели флешмоб в вышиванках

"Слава Украине" на Таймс-Сквер: в Нью-Йорке провели флешмоб в вышиванках

Десятки украинцев собрались в центре города.

В центре Нью-Йорка несколько украинцев устроили флешмоба вышиванках в честь Дня флага и Дня независимости.

Об этом сообщает " Укринформ " 23 августа.

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Жители города украинского происхождения собрались в центре Манхэттена на призыв общественной организации "Вместе к Украине". Участники акции держали лозунги на английском языке: "Украина продолжает истекать кровью, пока Запад наблюдает", "Длительная русская оккупация Украины — позор для США", "Поддерживайте борьбу Украины с российским империализмом". Флешмоб завершился возгласами лозунги "Слава Украине — Героям Слава!" и коллективным исполнением гимна Украины.

"Таймс-Сквер — лучшее место в Нью-Йорке, чтобы привлечь внимание города. Машины проезжают, люди проходят — все смотрят и понимают, что Украина празднует 30 лет Независимости", — рассказала член правления волонтерской организации Марина Приходько.

Напомним, Украина ежегодно 23 августа празднует День Государственного Флага. Дата была выбрана в память о событиях 1991 года, когда к зданию Верховной Рады группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг. Сине-желтое полотнище является одним из главных символов Украины вместе с гимном и гербом.

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