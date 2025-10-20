- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 189
- Время на прочтение
- 2 мин
Славутич без света: из-за попадания врага в объект энергетики в городе — блекаут
В городе проблемы со светом, а водоканал переводят на резервное питание.
Враг продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Отключение света в Славутиче.
Городские власти Славутича подтвердили очередное попадание в объект энергоснабжения вечером 20 октября.
«В настоящее время электроснабжение отсутствует по всему городу. На уровне Черниговского региона произошло автоматическое обесточивание», — сообщили местные власти.
Специалисты уже работают на месте для ликвидации последствий аварии и возобновления энергоснабжения потребителям.
Из-за проблем со светом местный водоканал переводится на резервное питание. Ожидается, что вскоре водоснабжение будет возобновлено.
В сообщении отмечается, что теплоснабжение социальных объектов — детских садов, школ и больницы работает стабильно.
Также Черниговоблэнерго сообщило, что значительная часть Черниговщины обесточена в результате очередной российской атаки на энергетическую систему региона. Энергетики готовы немедленно приступить к аварийно-восстановительным работам, но приступят к ним, как только позволит ситуация безопасности. Местные власти просят сохранять спокойствие и соблюдать меры собственной безопасности, добавили там.
К тому же, ряд пригородных поездов на Черниговщине курсирует с задержками из-за обесточивания сети.
Пригородные поезда в Черниговской области задерживаются
Из-за отсутствия напряжения в сети после вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру региона железнодорожное сообщение имеет сбои, причем задержки составляют более часа, сообщили на официальном канале о пригородных сообщениях «Укрзализныци». В частности:
поезд №6311 Нежин — Чернигов отправился со станции Муравейка с задержкой 1 час 20 мин;
поезд №6312 Чернигов-Нежин отправился со станции имени Бориса Олейника с задержкой 55 мин.;
поезд №6857 Чернигов — Славутич со станции Жукотки отправился с задержкой 37 мин.
Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на вокзалах, поскольку время задержек может изменяться.
Напомним, в Офисе президента заявили, что в этом году в Украине будут блекауты. Да. Внештатный советник руководителя ОП Тимофей Милованов дал ряд советов, как к этому подготовиться, в том числе психологически.