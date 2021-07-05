Славянск и Краматорск празднуют День освобождения от российских оккупантов

Славянск и Краматорск празднуют День освобождения от российских оккупантов

5 июля 2014 года украинские военные подняли над этими городами сине-желтый флаг.

Сегодня в Украине День освобождения городов Славянска и Краматорска Донецкой области от пророссийских оккупантов.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Захват городов произошел 12 апреля 2014 года. И почти три месяца жители Славянска и Краматорска были под вражеской оккупацией. Летом 2014 года здесь шли ожесточенные бои за эти стратегические города. Так как из них можно контролировать все дороги в радиусе нескольких километров.

На государственном уровне День освобождения Славянска и Краматорска начали отмечать с 2016 года. В этих городах 5 июля проходит праздничное шествие в вышиванках и с сине-желтыми флагами. Однако местные жители как никто понимают, что рядом война еще продолжается.

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