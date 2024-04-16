"След Януковича" в Минобороны: Безуглая шокировала заявлением об увольнении чиновника ведомства

Парламентарий Марьяна Безуглая сообщила, что в Министерстве обороны Украины был уволен директор Департамента кадровой политики МОУ Олег Яцин.

Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Facebook.

По словам Безуглой, Олег Яцино возглавлял Департамент кадровой политики МО со времен президентства Виктора Януковича.

“Олег Яцина, вечный главный кадровик Министерство обороны Украины еще со времен Януковича (!) уволили. Ни Революция достоинства, ни война его не "пошатнули". А вы спрашиваете, что у нас с кадровой политикой в силах обороны такое. Deep state. Рустем Умеров – уважение”, – написала нардепка.

В то же время на сайте оборонного ведомства указывается, что Олег Яцино занимает должность директора департамента кадровой политики.

В описании департамента написано, что он подчиняется министру обороны Украины, "направляющему и координирующему его деятельность".

Напомним, в феврале нардепка Марьяна Безуглая обратилась к министру обороны Украины Рустему Умерову с призывом уволить Олега Яцино из Департамента кадровой политики, который был "еще при Януковиче".

Читайте ведущие новости дня: