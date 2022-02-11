Следили за жертвой, изучали образ жизни: на Львовщине нацгвардеец со своим сообщником из Беларуси готовили убийство предпринимателя

Закончить преступление они так и не смогли – за несколько дней до убийства их задержали правоохранители.
Во Львовской области под суд отправили нацгвардейца и гражданина Беларуси, которые готовились совершить заказное убийство.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Как выяснилось, инструктор с боевой подготовки одной из частей Нацгвардии, а также его сообщник — гражданин Беларуси — планировали летом 2021 года убить представителя финансовой группы Прикарпатья.
"Сообщники подготовили средства конфиденциальной связи, технические устройства для мониторинга движения транспорта, автомобиль, оружие и боеприпасы. Они следили за жертвой, изучали его образ жизни и ежедневные маршруты, чтобы определить наиболее благоприятные для совершения преступления место и время", — рассказали в ДБР.
Однако закончить преступление они так и не смогли — за несколько дней до планируемого убийства их задержали правоохранители. Сейчас в их отношении проводятся разбирательства. Если в суде будет доказана их вина, за решетку они отправятся на срок до 15 лет.
Напомним, что в Днепропетровской области задержали жестокого убийцу, который палкой забил родственницу.
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