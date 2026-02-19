"Следовало поступить иначе": Колесник впервые объяснил причины драки с военным ТЦК

Даниил Колесник / © скриншот с видео

Бывший нападающий ФК «Колоса» Даниил Колесник, ставший фигурантом скандала из-за драки с представителем территориального центра комплектования (ТЦК), заявил о своей невиновности и импульсивности действий. Спортсмен утверждает, что вмешался в конфликт, чтобы защитить гражданское лицо от произвола. однако из-за инцидента уже потерял работу и стал объектом уголовного производства.

Об этом он рассказал в соцсетях.

Суд избрал Колеснику меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Сам футболист отмечает, что готов нести ответственность в правовой плоскости, но просит об объективности.

«Когда я вижу несправедливость, я никогда не молчу. Я не смолчал, когда увидел применение силы к невооруженному мужчине. Мне это показалось неоправданным, я вмешался, завязался конфликт и потасовка. Моя реакция была импульсивной, возможно, стоило поступить иначе, но я отреагировал так, как отреагировал», — объяснил Даниил Колесник в своем обращении.

Футболист подчеркнул, что пророссийские силы пытаются использовать этот инцидент для дискредитации Вооруженных сил Украины, чего он категорически не поддерживает. Колесник призвал не связывать его имя с провокациями и попросил людей, открывших сбор средств в его поддержку, передать деньги на нужды ВСУ или в детские приюты.

Колесник также обратился в Украинскую ассоциацию футбола с просьбой помочь восстановить справедливость относительно его профессиональной деятельности.

«Сейчас мне тяжело, потому что все бросились плевать в меня, не зная правды, меня уволили с работы. Мне только нужно, чтобы руководство футбольной федерации помогло с работой, потому что я не хочу упустить шанс представить страну на международной арене», — добавил спортсмен.

Что известно о стычке между Колесником и ТЦК?

Скандал вокруг Даниила Колесника вспыхнул после обнародования видео потасовки в Киевской области, где были зафиксированы оскорбления и удар в лицо военного ТЦК.

Реакция футбольного клуба «Колос-2» была мгновенной — спортсмена уволили из команды, а 18 февраля он был задержан правоохранителями.

Впоследствии футболист опубликовал свои записи с камер наблюдения, пытаясь доказать, что его действия были защитной реакцией на то, как военные якобы умышленно сбили гражданского мужчину бусом. Колесник уверяет, что самостоятельно пришел в полицию для объяснений, отмечая уважение к ВСУ, но выступая против угроз оружием гражданским.

Также скандал с Колесником прокомментировали в Киевском областном ТЦК и СП, осудив действия футболиста и призвав его пойти на контракт в ВСУ, не дожидаясь мобилизации и наступления призывного возраста.

В настоящее время интересы спортсмена представляет адвокатское объединение Barristers, которое сообщило, что по решению суда экснападнику избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.