"Следователь не принял заявление": вокруг резонансного ДТП в Днепре разгорается новый скандал

В результате ДТП погибла 10-летняя пассажирка одного из автомобилей.

Старший следователь, ведущий дело смертельной аварии в Днепре, не принял заявление родителей погибшей 10-летней девочки.

Об этом стало известно из социальных сетей.

В сообщении отмечается, что после двух часов ожидания следователь якобы без объяснения закрыл кабинет и просто ушел.

Также читайте В Одесской области мужчина насмерть сбил пограничника на блокпосту

"К вам нужно находить с деньгами сразу, а иначе внимания не стоит?? Вы не решили кого выбрать виновным? Потому что сначала один за рулем, потом другой. То камеры не работают, а после огласки вы берете видео. Как это работает?", – говорится в сообщении.

В сети добавили, что ожидают официальные комментарии от правоохранителей.

Ранее ОГП сообщил о подозрении 19-летнему, якобы, водителю BMW, устроившему ДТП.

Напомним, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин сделал резкое заявление о смертельном ДТП в Днепре.

Читайте также: