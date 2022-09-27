Следователи французской жандармерии прибыли в Украину: будут работать в освобожденном Изюме

Во вторник, 27 сентября, в Украину прибыли следователи Национальной жандармерии Франции, которые будут работать в Изюмском районе Харьковской области.
Во время своего визита в Украину глава МИД Франции Катрин Колонна представила следователей генеральному прокурору Украины Андрею Костину.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции в Twitter.
"Следователи Национальной жандармерии только что прибыли в Украину. Глава МИД Франции Катрин Колонна представила их генеральному прокурору Украины Андрею Костину. С завтрашнего дня они будут работать в Изюмском районе. Франция стоит рядом с Украиной в борьбе с безнаказанностью", — говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 27 сентября, в Киев с официальным визитом прибыла министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с французской коллегой Катрин Колонной. Министры двух стран обсудили возможности новых поставок самоходных артиллерийских установок "Caesar" для украинских защитников.
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