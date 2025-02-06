Следователи манипулируют с автоматизированными делами Игоря Коломойского – адвокат

По мнению юриста, орган следствия фактически в ручном режиме подбирает удобного судью для искусственного продления содержания под стражей Игоря Коломойского.
Следователи Национальной полиции и прокуроры Офиса генерального прокурора прибегают к очередным процессуальным манипуляциям по так называемому "делу" Игоря Коломойского.
Об этом заявил адвокат Александр Лысак.
По его словам, 9 февраля 2025 года истекает срок содержания под стражей бизнесмена. Согласно действующему процессуальному законодательству, орган следствия обязан обратиться с ходатайством о продлении срока содержания под стражей не позднее чем за пять дней.
"Так, следователи и прокуроры подали соответствующее ходатайство в Печерский районный суд города Киева 05 февраля 2025 года, в тот же день после определения для рассмотрения дела судьи Бусик А.Л. следователь инициировал отзыв ходатайства для последующей подачи того же ходатайства 06-07 февраля", — говорит адвокат.
Правозащитник предполагает, что, очевидно, сторона обвинения подыскивает удачный момент для представления и распределения дела относительно Игоря Коломойского, поскольку не уверена в собственных процессуальных силах.
Такими действиями орган следствия фактически в ручном режиме подбирает удобного судью для искусственного продления содержания под стражей Игоря Коломойского, уверен Лысак.
"На сегодняшний день мы видим, что судьи не хотят принимать незаконные решения и нарушать права господина Коломойского. Это понимают и органы следствия, поэтому прибегают к таким незаконным трюкам с изменением состава суда. Также красноречивым является игнорирование следователями необходимости соблюдения процессуальных сроков, ведь ходатайства будут поданы с нарушением пятидневного срока. Все эти доводы будут изложены адвокатами в судебном заседании", – заявил адвокат Александр Лысак.
Ранее сообщалось, что Игоря Коломойского оставили под стражей по делу более 20-летней давности.
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