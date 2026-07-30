Следователи "потеряли" почти 1,2 млн грн после обыска у киевлянки: что решил суд

Следователи «потеряли» почти 1,2 млн грн после обыска / © Getty Images

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Утрата изъятых при обыске денег не освобождает государство от обязанности вернуть их владельцу. К такому выводу пришел Верховный Суд по делу №752/29491/21, который поставил точку в длительном споре между киевлянкой и правоохранителями.

О случае рассказала «Судебно-юридическая газета».

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Государство возместит почти 1,2 млн грн за вещдоки, которые «потеряли» следователи

История началась еще в августе 2019 года. В ходе обыска по месту жительства женщины следователи изъяли немалую сумму: 20 240 долларов США, 2 120 евро, 211 600 гривен и документы. Впоследствии на это имущество был наложен арест.

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Через два года суд признал, что оснований для дальнейшего ограничения права собственности нет, и отменил арест. Женщина через адвоката обратилась к следователю за своими деньгами, но вернуть их оказалось невозможно.

Служебное расследование раскрыло деталь: изъятые средства исчезли еще в ходе досудебного расследования. Следователь просто не передала их на хранение уполномоченному банку, как того требует закон. В результате ненадлежащего исполнения обязанностей почти 1,2 млн. грн. в эквиваленте бесследно исчезли.

Поскольку деньги физически не существовали как вещественные доказательства, владелица обратилась в суд с иском о возмещении имущественного ущерба.

Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону истицы. Однако в октябре 2024 года ГУ ЧП в Киевской области обратилось в Верховный Суд с кассационной жалобой, требуя отменить предыдущие решения и отказать в компенсации.

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Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда полиции отказал, оставив решение предыдущих инстанций в силе.

Суд дал несколько ключевых выводов о том, что следователи «потеряли» арестованные деньги киевлянки. Первый — то, что обыск производился по определению суда, не освобождает орган досудебного расследования от обязанности заботиться о сохранении имущества.

Второе — для выплаты компенсации за счет государства достаточно трех условий: противоправность действий или бездействия органа, наличие вреда и причинно-следственная связь между ними. Вину конкретного следователя доказывать необязательно.

Суд отверг требование полиции о необходимости отдельного судебного акта по признанию действий следователя незаконными, ведь факт нарушения уже доказан служебным расследованием.

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Суд также признал, что выплата гражданской компенсации владельцу не мешает искать виновных в исчезновении денег и привлекать их к уголовной ответственности. По решению Кассационного гражданского суда, ущерб за пропавшие деньги государство должно выплатить женщине из бюджета.

Коррупция: последние новости

Напомним, начальник тыла одного из учебных подразделений ВСУ приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением воинского звания «майор» за кражу продуктов для военных.

По данным Офиса генпрокурора, с июня 2024 по январь 2025 года было зафиксировано 59 эпизодов вывоза и продажи гражданским списанным по документам продуктов — мяса, круп, сахара и т.п., что нанесло государству ущерб на около 500 тысяч гривен.

Чиновника разоблачили в январе 2025 года и признали виновным в присвоении военного имущества в условиях военного положения. Дело начальницы столовой, которая была его сообщницей, находится в суде.

Точную воинскую часть правоохранители не называют, но привлечение Деснянской специализированной прокуратуры и полиции Черниговской области указывают на вероятную причастность к учебному центру «Десна».

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