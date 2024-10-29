Следственный эксперимент: в Киеве четверо представителей полиции по несколько раз занимались сексом с проститутками

В Киеве к 4 годам лишения свободы приговорили трех сутенеров. Во время суда женщины вину отрицали и заявляли о "мести со стороны полиции".

Об этом говорится в приговоре Днепровского районного суда г. Киева.

Сотрудники полиции провели 6 следственных экспериментов, чтобы разоблачить бордель

По данным суда, подозреваемыми являются гражданка Грузии и двое украинок. Они организовали бордель, где проститутки оказывали сексуальные услуги клиентам. Каждая из подозреваемых занималась подбором девушек, поиском клиентов и администрированием. За это проститутки отдавали им часть своего заработка.

С сентября по октябрь 2022 года представитель полиции во время следственного эксперимента трижды занимался сексом с проститутками и заплатил за это 4500 грн.

В ноябре 2022 еще один представитель полиции воспользовался услугами проституток, заплатив за это 1600 грн.

В январе 2023 года еще два представителя копов провели следственные эксперименты и занялись сексом с проститутками. За это они заплатили 2000 и 5000 грн.

После этого подозреваемых задержала полиция.

Что говорили подозреваемые

На суде женщины вину отрицали. Все они утверждали, что не были сумерками, а только занимались проституцией. Двое из них обвинили полицию в мести, потому что мол копы предлагали работать на них, однако те отказались.

"Указала, что данное обвинение считает безосновательным и "местью", поскольку она отказалась от предложения работников полиции "платить им" и устроить порностудию в принадлежащих ей помещениях", — говорится в свидетельстве одной из обвиняемых.

Свидетельство одного из подозреваемых

Приговор суда

Суд проанализировал материалы дела и признал всех трех женщин виновными по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины. Женщин наказали до 4 лет лишения свободы каждую.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, в Одессе разоблачили бордели с "танцовщицами".

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