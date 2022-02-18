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Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за взрыва автомобиля в оккупированном Донецке

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за взрыва автомобиля в оккупированном Донецке

скриншот с видео

Российские правоохранители решили расследовать инцидент на временно оккупированной территории Украины.

В пятницу, 18 февраля, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту взрыва автомобиля в оккупированном Донецке.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Следкома.

Российские правоохранители на временно оккупированной территории Украины решили установить "лиц, которые причастны к действиям, подвергающими опасности жизни и здоровье населения Донбасса".

В сообщении также говорится, что взрыв и возгорание произошли в автомобиле, принадлежащем "начальнику народной милиции ДНР".

Ранее ресурсы пророссийских боевиков на Донбассе сообщили, что автомобиль УАЗ принадлежал так называемому "начальнику народной милиции ДНР" Денису Синенкову.

В базе "Миротворца" Денис Синенков фигурирует как член незаконного вооруженного формирования и "начальник штаба 1 АК МО ДНР".

Напомним, советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что объявления главарями "ЛДНР" о массовом вывозе местных жителей на территорию России свидетельствуют о подготовке масштабной провокации с еще более массированными обстрелами украинской территории.

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