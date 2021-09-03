Следствие назвало причину кораблекрушения танкера "Делфи" вблизи Одессы

В кораблекрушении танкера обвиняют руководство порта.

Танкер "Делфи" попал в трощу за служебной халатности. К такому выводу пришло следствие.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.



Накануне правоохранители сообщили о подозрении бывшему капитану порта "Южный". И ему грозит до 5 лет тюрьмы. По мнению следователей, должностное лицо не оценил рисков от неконтролируемого дрейфа неисправного корабля во время шторма. А значит, и не предотвратил катастрофу.

"Дельфи" пересек границу в зоне ответственности экс-капитана и именно в акватории порта "Южный" его сорвало с якоря. А дальше было крушение и супертяжелая операция по спасению членов экипажа, разлив нефтепродуктов и многочисленные попытки убрать полузатонувшие судно с одесского пляжа.

Вблизи берега "Делфи" пролежал 9 месяцев. Убрали его год назад — в сентябре. И сейчас корабль ржавеет на территории Черноморского порта. Убытки от последствий аварии оценили в семь миллионов гривен.

Напомним, что судовладелец Delfi подал иск в суд за то, что затонувший еще 2019 танкер подняли из моря и вывезли из Одессы.

Новости Украины: следствие пришло к выводу о причинах крушения танкера "Делфи"

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