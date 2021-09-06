Следствие получило информацию, что оккупанты пытали задержанного в Крыму заместителя главы Меджлиса

Оккупанты двое суток не сообщали ни членам семьи, ни адвокатам о местонахождении Джелялова.

Офис генерального прокурора взял на контроль ситуацию с задержанием в оккупированном Крыму Наримана Джелялова, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа. К мужчине были применены пытки и жестокое обращение.

Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Оккупанты двое суток не сообщали ни членам семьи, ни адвокатам о местонахождении Джелялова. Такая же ситуация была и с другими задержанными крымскими татарами.

"К Нариману Джелялову были применены пытки и жестокое обращение. Нелегальные заключения людей, применения к ним пыток и бесчеловечное обращение с ними запрещены ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и признаются военными преступлениями", — говорится в сообщении.

Напомним:

3-4 сентября оккупационными "правоохранительными органами" в Крыму были проведены очередные незаконные обыски и задержания граждан Украины. В частности, с обысками неизвестные ворвались в помещение первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, а также Эльдара Одаманов, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеиновым, после чего они были незаконно задержаны и вывезены в неизвестном направлении.

граждан Украины. В частности, с обысками неизвестные ворвались в помещение первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, а также Эльдара Одаманов, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеиновым, после чего они были незаконно задержаны и вывезены в неизвестном направлении. Реагируя на нарушение закона, прокуратура АР Крым и города Севастополя начала уголовные производства по фактам нарушения неприкосновенности жилья и нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 162, ст. 438 УК Украины).

по фактам нарушения неприкосновенности жилья и нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 162, ст. 438 УК Украины). Кроме того, вечером 4 сентября под зданием оккупационного ФСБ РФ в г. Симферополе. "правоохранителями" были задержаны еще 42 жителя Крыма, которые пытались узнать информацию о ранее задержанных соотечественниках. Активистов обвиняют в невыполнении законных требований сотрудников полиции и невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

которые пытались узнать информацию о ранее задержанных соотечественниках. Активистов обвиняют в невыполнении законных требований сотрудников полиции и невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Сведения по факту незаконного лишения свободы украинских граждан оккупационными "правоохранителями" также внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 146 УК Украины. Расследование этого уголовного производства находится на контроле Офиса Генерального прокурора.

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