Следует быть терпеливыми: обозреватель о сложностях и перспективах контрнаступления ВСУ

Не стоит подгонять наших военных, ведь они знают, что делают.

Более масштабные события контрнаступления могут начаться тогда, когда мы выйдем на вторую линию обороны. Там и начнут привлекать основные ударные группировки.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Не все зависит от оружия

По словам обозревателя, во время контрнаступления все зависит не только от поставок оружия. Танки и ракеты нам необходимы, но они не решают всех проблем.

"Как танк может помочь продвижению по минному полю, если он не имеет соответствующих инженерных средств? Или как может помочь ракета нам продвигаться по тому же самому минному полю, если она уничтожает в глубоком тылу состав с горюче-смазочными материалами?", — заметил обозреватель. .

Да, поставка топлива на передовую уменьшится. Но количество мин на поле, по которому нужно продвигаться нашей пехоте, не изменится.

"Наши сложности состоят в том, что россияне действительно заминировали почти все, что можно было заменять в Запорожской области и не только там", – пояснил Коваленко.

После того, как мы пройдем даже полосу обеспечения, максимально экстремальную по наличию минно-фугасных заграждений, мы выйдем на основу линию обороны – вторую.

"Там уже будет другая проблема. Кроме мин, фугасов и окопов будет еще большое количество артиллерии, ББМ, танков и другой техники. Логично, что именно во второй линии обороны мы начнем задействовать наши основные ударные группировки. Именно там могут происходить более масштабные события ", – предполагает обозреватель.

В то же время Коваленко отмечает, что не нужно торопить продвижение Сил обороны Украины. Операции осуществляются с учетом того, что жизнь воинов является наивысшей ценностью. Надо подождать, чтобы все было сделано максимально качественно.

В Минобороны сообщили, что ВСУ наступали и продвинулись на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области. Наши защитники закрепляются на занятых рубежах.

В настоящее время Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что сдерживание оккупанта успешно, однако продолжаются тяжелые бои.

Кроме того, на юге Украины в рамках контрнаступления ВСУ выполняют многие задачи, направленные на "ослабление врага и отработку обстановки для дальнейших действий".

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