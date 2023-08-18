Следует лечить болезнь, а не симптомы: политехнолог из США сказал, при каком условии закончится война

Деоккупация украинских территорий вовсе не означает, что враг перестанет лупить ракетами и дронами по нашему государству.

Война в Украине закончится тогда, когда произойдет какая-то перемена в Кремле. Пока там Владимир Путин – этого не произойдет.

Об этом в эфире телемарафона сказал американский политтехнолог Джейсон Джей Смарт.

Главная "опухоль" – Владимир Путин

По словам политтехнолога, главный вопрос сейчас: почему Белый дом не готовы говорить об этом. "Что мы можем сделать, чтобы Путин больше не был президентом России", – сказал он.

Даже если бы завтра мы освободили все территории Украины, продолжил он, Путин может еще бомбить ее. Он может еще легко направлять дроны каждый день.

"Значит экономического развития Украины не будет. Война – это симптом, но болезнь – это Владимир Путин", – констатировал политтехнолог.

Ранее российский оппозиционный политик и психолог Леонид Гозман подчеркнул, что ни у Николая Патрушева, ни у Дмитрия Медведева нет шансов стать преемниками Владимира Путина. Эти лица, причастные к тупику, в котором оказалась Россия из-за войны против Украины, элиты не поддержат. Вероятно, новым главой России может стать ранее неизвестный нам человек.

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