Следует ли готовиться к отключениям света осенью и зимой: мнение специалиста

Есть надежда, что удастся обойтись без отключений.

Чтобы избежать отключения осенью и зимой, энергетики Украины работают комплексно. Однако на восстановление украинской энергосистемы уйдет 3-4 года.

Об этом в эфире "Прямого" сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Фактически, украинские энергетики сегодня работают 24/7, чтобы подготовить систему к зиме.

"Я надеюсь, что результаты этой работы украинцы зимой почувствуют. И это будет означать, что ограничения зимой будут минимизированы, насколько это возможно", — говорит эксперт.

Ограничений может и не быть

Как известно, последние несколько недель свет украинцам не выключают. По словам Харченко, эта стабильность сейчас очень хрупкая. Вчера было ограничение для промышленности сегодня в определенные часы так же.

"Если температура будет увеличиваться, то в ближайшее время можно ожидать определенных ограничений. Что позволяет сейчас работать без ограничений, так это то, что температура находится в таком идеальном коридоре, когда не требуется кондиционирования особо и не требуется отопление", – отметил Харченко.

По его убеждению, при сохранении текущего температурного режима ограничений может и не быть. Сейчас большая часть мощностей "Энергоатома" работает, и в ближайшее время только определенные реакторы будут выходить на ремонт, дальнейшие плановые ремонты, то станет немного на неделю-полторы сложнее.

"Но если температура сохранится, то ограничений может и не состояться. А дальше сентябрь и октябрь у нас почти точно, если не будет новых атак и новых повреждений, то есть шансы, что обойдемся без ограничений", — убежден он.

По словам Харченко, чтобы минимизировать ограничения зимой, энергетики работают по трем направлениям: восстановление поврежденных мощностей, улучшение физической защиты высоковольтных сетей, а также плановые ремонты атомных реакторов.

Как пояснил эксперт, интенсивная работа сейчас проходит по следующим направлениям:

восстановление поврежденных мощностей – то, что по нормативам должно длиться 9-10 месяцев, выполняется за месяц.

восстановление высоковольтных сетей и формирование резервов оборудования – параллельно там идет работа над физической защитой и улучшением физической защиты высоковольтных сетей.

плановые ремонты атомных реакторов – их работа в зимний период критическая.

Что касается солнечной генерации, к сожалению, она нас не спасет. Это исключительно сезонная история, отмечает эксперт, и полагаться на нее невозможно.

Харченко добавил, что для обеспечения нормального питания сейчас идет огромная работа по строительству распределенной газосжигательной генерации.

"Но эта работа будет продолжаться не менее 3-4 лет. Нам необходимо отстроить те мощности, которые позволят гарантированно сказать: "украинцы не будут иметь ограничений", – подытожил директор Центра исследований энергетики.

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