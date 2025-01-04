Следует ли ожидать автоматического штрафа, если нет "страховки": в полиции объяснили детали

Информация о штрафах за отсутствие "страховки" в автоматическом режиме не соответствует действительности.

Сетью ширится информация о якобы начале фиксации и штрафах на водителей за отсутствие "страховки" в автоматическом режиме.

Эта информация не соответствует действительности, отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий и объяснил почему.

"С начала года вступил в силу новый закон о страховании, предусматривающий проверку наличия страхового полиса подразделениями Национальной полиции, в том числе и с использованием камер автофиксации. Но есть нюансы. Пока нет законодательных оснований для применения системы автофиксации относительно именно этого правонарушения", – отметил он.

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По словам Белошицкого, нужны изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и подзаконных нормативно-правовых актах, регулирующих этот вопрос, где следует предусмотреть возможность фиксации именно этого правонарушения.

Система автофиксации, по словам заместителя начальника Департамента патрульной полиции, пока технически не адаптирована для фиксации этого нарушения.

"Этот вопрос будет прорабатываться как технически, так и нормативно, и о начале фиксации такого вида правонарушения в автоматическом режиме мы сообщим гражданам заранее, из официальных источников по-прежнему", – сказал он.

Однако, как объяснил Белошицкий, такое нарушение может фиксироваться во время остановки транспортного средства полицейскими по-прежнему, поэтому полис нужно оформлять, ведь это не только требование закона, но и ваша безопасность.

Напомним, с 1 января 2025 года в Украине вступил в силу новый закон об автостраховании. Он регламентирует новый способ наложения штрафов за отсутствие полиса "автогражданки".

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